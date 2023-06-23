المخرج محمد ياسين يكشف سبب انسحابه من مسلسل المشوار لمحمد رمضان

كشف المخرج محمد ياسين السبب الحقيقي وراء أزمة مسلسل المشوار الذى أخرجه للفنان محمد رمضان ولم يكمله.



وقال محمد ياسين أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على فى برنامجها الشهير أسرار النجوم أن مسلسل المشوار هو المشروع الوحيد الذى بدأه ولم يكمله منذ ما يقرب من 30 عام.

وأضاف ياسين أن أخرج فى هذا المسلسل 10 حلقات فقط وهما الذى يسأل عنهم أما باقى الحلقات انسحب منها بعد حدوث خلافات مع القائمين على العمل بسبب ضيق الوقت.





وتابع ياسين أن الخطا الذى يراه فى هذا العمل هو قبوله العمل من الأساس فى وقت ضيق وحرج خاصة وأن المسلسل كان يحتاج إلى وقت طويل ومجهود من جميع فريق العمل لذلك فهو يلوم نفسه قبل أى شىء لدخوله هذا العمل.





أبطال المشوار :



مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل رضيع، ويعملان باليومية لمواكبة المعيشة، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.