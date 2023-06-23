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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد حاسم.. حقيقة اقتراب كلوب من تدريب منتخب ألمانيا

يورجن كلوب
يورجن كلوب

كشف مارك كوسيسكه، وكيل أعمال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، حقيقة المدرب من تولي منتخب ألمانيا.
 

وقال مارك كوسيسكه في تصريحات أبرزتها صحيفة صحيفة "بيلد" الألمانية:" يورجن كلوب يمتلك عقدا طويلا مع نادي ليفربول، وهناك مدرب بالفعل لمنتخب ألمانيا".
 

وأضاف:" هذا الأمر ليس مطروحا من الأساس".
 

ويرتبط الألماني يورجن كلوب بعقد مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى 30 يونيو 2026.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن ليفربول استقر على استمرار يورجن كلوب في قيادة ليفربول الموسم المقبل، رغم النتائج المخيبة في الموسم المنقضي.
 

وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023، في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

كلوب المانيا ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي

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