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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الصيني: بكين تشارك بـ 30% من الاقتصاد العالمي

رئيس وزراء الصين
رئيس وزراء الصين لي تشيانج

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ،اليوم الجمعة، خلال كلمته في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" أن بكين ضخت أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني تمسكه بسياسة الإصلاح والانفتاح على العالم.

كما أعرب عن الجهود التي تبذلها بلاده في من أجل مواجهة التغير المناخي، مضيفاً أن بكين مساعدات كبيرة لمبادرات الحد من الفقر والتطور .

وأفاد بأن بلاده تتصدر دول العالم في عملية التحول للطاقة النظيفة.

وشدد تشيانج على أنه يجب أن يكونوا عازمين في بدء إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.

وأضاف أن التطور الصيني لا يمثل تهديدا للعالم بل يمثل فرصة، أن الصين تشارك بأكثر من 30% في الاقتصاد العالمي.

 وولي تيانج أهمية كبيرة للحوكمة العالمية.

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