مخرج فيلم "تيتانيك" جيمس كاميرون يعلق على غرق الغواصة "تيتان"

علق المخرج السينمائي العالمي لفيلم تايتنيك وصانع الغواصات جيمس كاميرون ، على حادث انفجار الغواصة "تيتان" قائلاً إنه كان يتمنى أن يكون قد دق ناقوس الخطر في وقت مبكر بشأن الغواصة التي انفجرت في رحلة استكشافية إلى حطام تيتانيك، مضيفاً أنه وجد تصميم جسم السفينة أصبح محفوفًا بالمخاطر.

وأصبح كاميرون مستكشفًا في أعماق البحار وصانع للغواصات في التسعينيات أثناء بحثه عن فيلمه "تيتانيك" الحائز على جائزة الأوسكار وصناع عمله، كما أصبح مالك جزئي لشركة غواصات تريتون، التي تصنع الغواصات للبحث والسياحة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.



وصرح كاميرون لوكالة رويترز في مقابلة عبر تطبيق زوم أنه كان يتمنى أن يصرح بأعتقدادته حول غواصات شركة أوشن جيت وأن هذه الرحلة لاتناسب جسم الغواصة،لكنه صمت لأنه لم أجرب هذه التكنولوجيا مطلقًا التي تعمل بها الغواصة ، لكنها بدت سيئة.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار الداخلي لتيتان ، لكن كاميرون يفترض أن النقاد كانوا على صواب في تحذيرهم من أن هيكل مصنوع من ألياف الكربون والتيتانيوم سيمكن من التفريغ ودخول المياه المجهري ، مما يؤدي إلى فشل تدريجي بمرور الوقت للرحلة.



وقال كاميرون أن كل من مآسي تيتانيك وتيتان سبقتها تحذيرات، ففي ليلة غرق تيتانيك ، انطلق القبطان عبر المحيط الأطلسي في ليلة بلا قمر على الرغم من إخباره عن الجبال الجليدية وغرقت، وبالرغم من التحذيرات التي وجهت أيضاً للغواصة تيتان أصبحت الآن حطام يرقد بجوار الحطام الآخر لنفس السبب.



وقالت البحرية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال إن نظام الكشف الصوتي للبحرية الأمريكية السرية سجل صوت يتوافق مع الانفجار في المنطقة المجاورة العامة للمكان الذي كان يعمل فيه تيتان عندما فقدت الاتصالات.

