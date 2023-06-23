الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول النامية كان بها وعود كثيرة من قبل القادة لـ الشعوب، والبعض يقول في الانتخابات الرئاسية "هعمل لك وهعمل لك".

وأضاف السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: "في حملتي الانتخابية قولت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها، غير العمل والعمل والعمل الصبر، ولم أطلق أبدًا مشروع إلا وقت افتتاحه".

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يقترب من 2700 إنسان كل سنة بما يقدر بحوالي 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية طيلة 10 سنوات

وأضاف السيسي: "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة.. هنا في أوروبا".

وتابع: "في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف، ودائما يكون لدولة فرنسا إسهام كبير جدا في هذه الموضوعات المهمة".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، إنّ التعامل مع ملف التغيرات المناخية ينقسم إلى جزئين، الأول مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، والثاني مرتبط بالدول النامية، حيث يجب أن تستعد للتحرك بفعالية وأفكار تحقق لها النفاذ لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية في مجابهة التغيرات المناخية.

ماذا لو نفذنا مشروعات بالـ 100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ؟!

وقال السيسي: "كنت موجودا في باريس وشاركت في قمة المناخ وكان ذلك في عام 2015، وكان هناك قوة دفع كبيرة جدا في باريس لمؤتمر المناخ، وجرى تخصيص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح قضايا المناخ، وهذا الأمر كان جيدا جدا".

وأضاف: "أريد أن أسأل سؤالا، هل لو نفذنا الـ100 مليار دولار لمدة 7 سنوات لمواجهة تغير المناخ، ماذا كان ليحدث؟! أتصور أن هناك فارقا كبيرا بين الخطة وتنفيذها، فرغم كل العلم الذي وصلنا له كبشر، فإننا عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو أقل".

تمويل لـ 10 جيجا يوفر مزيج للطاقة بنسبة 42% خلال 2030

وأضاف السيسي: في قمة المناخ cop 27 أطلقنا منصة نوفي، وحصلنا على تمويل لـ 10 جيجا يمكننا من أن يكون لدينا 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

وتابع رئيس الجمهورية: "وبالتالي، فإنه لا يجب إلقاء اللوم على أصدقائنا في الدول المتقدمة بينما لا نكون نحن الدول الأخرى ليس لديها الأفكار التي نحاول حل المسائل بها".

استخدمنا نظم نقل حديثة بعيدة عن التلوث مثل القطار الكهربائي

وأوضح: “أوجه الشكر أيضا للمستشار شولتز، فعندما بدأنا العمل على مشروع القطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة من خلال استخدام نظم نقل حديثة تكون بعيدة عن التلوث، حصلنا على دعم ولما قصدنا مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حدث هذا الأمر، مؤكدًا أن الشراكة والتعاون عمل متحرك بين الكل، الدول المتقدمة والدول النامية والتي تسعى إلى النمو والتقدم”.