وفاة ركاب السيارة.. حادث مأساوي بولاية صفاقس التونسية

10 وفيات..

لقي 10 أشخاص مصرعهم في حادث مروري بتونس، حيث اصطدام سيارة اجرة ''لواج'' بشاحنة ثقيلة بـ ''مفترق 74'' في منطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس التونسية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدّث باسم الحماية المدنية في بلاغ على صفحته بفيسبوك.

ونقلت إذاعة موزاييك التونسية عن المتحدث تصريحاته بأنه توفّي في الحادث كل ركاب سيارة الأجرة التسعة إضافة إلى مساعد سائق الشاحنة الثقيلة.

كما ذكر العقيد مروان الغزواني رئيس وحدة النجدة للحماية المدنية بصفاقس أن السائق تعرض إلى اصابات استوجبت نقله الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس .

وأشار الي ان وحدات الحماية المدنية تدخلت لإخراج جثث الضحايا من سيارة اللواج التي تعرضت إلى أضرار بالغة.

كما حضرت سيارات اسعاف من الصحة العمومية ومن قسم الاسعاف الطبي الاستعجالي ووحدات من الحرس الوطني والسلط الجهوية على عين المكان.