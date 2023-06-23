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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنات الغردقة يدشنَّ أكاديمية لتعليم ريادة الأعمال للشباب تحت 20 سنة

الفتيات صاحبات المبادرة
الفتيات صاحبات المبادرة

تحت رؤية مستقبلية وإيمان قوي بقوة دورهم في المسؤولية المجتمعية، قامت مجموعة مكونة من أربع فتيات مبدعات من الغردقة بتدشين أكاديمية ريادة الأعمال، تهدف هذه الأكاديمية إلى تنمية المجتمع وتقديم الدعم للشباب الطموح الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، وذلك من خلال نقل خبراتهم ومعرفتهم إلى الآخرين الذين يسعون لشق طريقهم في الحياة.

تتضمن أعضاء الفريق الرائع هؤلاء الشابات الواعدات: فريدة أمير ورغد مصطفى وآية جمال وسلمى أمير، قد تم تعيين مهام محددة لكل فردة في الفريق، وذلك استنادًا إلى خبراتهن ومجالات تخصصهن.

تتحمل فريدة أمير مسؤولية تعليم الشباب تقنية الرسم وتلوين أوعية الزراعة باستخدام ألوان جذابة تنعكس على طاقة إيجابية، بينما تضع رغد مصطفى خبرتها في مجال الأزياء والموضة في خدمة الشباب من خلال تعليمهم كيفية إعادة تدوير الملابس القديمة لتصنيعها إكسسوارات ومستلزمات قابلة للبيع والاستفادة منها.

على نقيض ذلك، تقوم آية جمال بالمهمة المختلفة تمامًا من خلال تطوير حملات إعلانية وتعزيز وعي الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية، يعود ذلك إلى تخصصها في مجال الإعلام كخريجة. وفيما يتعلق بسلمى أمير، فإن دورها يتمثل في تنظيم وتنسيق الدروس ووضع الجداول الزمنية والعمل على تحسين وتطوير الأكاديمية باستمرار، بالإضافة إلى إجراء البحوث التي تعود بالنفع على الشباب، وتنفيذ برنامج الدراسة المناسب لهم.

إن بنات الغردقة يسعين دائمًا وأبدًا لخدمة المجتمع وتحقيق فائدته، وهم مقتنعون بقوة دورهم في بناء جسور الثقة بين الأجيال المختلفة، يعكس تأسيسهم لأكاديمية ريادة الأعمال إصرارهم على تحقيق هذا الهدف النبيل وتوفير الفرص للشباب لتطوير مهاراتهم وتحقيق أحلامهم المستقبلية.

 

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