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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بشكل كبير | الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس عيد الأضحى 2023

طقس
طقس

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى 2023. 

مشيرا إلى أن حالة الطقس خلال أيام العيد في معدلاتها الطبيعية.

 

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وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري افندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، شهدنا تحسن كبير في الأحوال الجوية منذ بداية الأسبوع الحالي، والطقس كان أقل من معدلات الطبيعية.


وتابع، أن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى 2023 من 34 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية في محافظة القاهرة، مستدركا أن درجات الحرارة تصل على الصعيد إلى 40 درجة مئوية في أيام العيد.


وأكمل ، أن لا يوجد أي ملاحظات جوية أو ظواهر جوية غير معتادة خلال أيام العيد، لافتا إلى أن سيكون هناك سرعات للرياح تشعرنا بالطقس المعتدل.

 

درجات الحرارة


وأشار محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط للرياح في أيام العيد يؤدي إلى جو لطيف بشكل كبير.

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