الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفصيل حالة الطقس، مشيرة إلى انه هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح ما بين درجة إلى 2 درجة عن القيم التي نسجلها خلال الأيام الماضية.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،»، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، أنّ معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وتون محملة بكميات من بخار الماء، وتبدأ نسب الرطوبة في الزيادة، وهي عامل مهم جدا يجعلنا نشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم التي نعلن عنها في نشراتنا من 2 درجة إلى 3 درجات.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن : «سنشعر اليوم بالأجواء الحارة اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الودجه البحري وشمال الصعيد، كما أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما أن الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات المطلة على البحر المتوسط في فترات النهار، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس».

درجات الحرارة



ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح، ولكن الأجواء في هذه الأوقات تكون معتدلة تماما، كما أن هناك نشاط نسبي للرياح في فترات المساء في أغلب المحافظات، وهو ما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في فترات الليل.