مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة"

تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي إطار جهود تعزيز العدالة وتوازن المصالح داخل الأسرة، نظم فريق مشروع "حقها" التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل بعنوان "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية بمشاركة فعالة من ممثلي الجمعيات الأهلية، بالمحافظة.

هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة بين أطراف الأسرة، وصياغة توصيات تساهم في تطوير قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا، يُراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز من المساواة بين الجنسين.

وشهدت الجلسات الأولى من الورشة مناقشات حول أحكام الطلاق، والنفقة، والتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن والعدالة.

كذلك، تطرقت الجلسات إلى التحديات المجتمعية، والإجرائية، والقضائية التي تقف عائقًا أمام تمكين الأفراد، من الحصول على حقوقهم القانونية بشكل عادل ومنصف.