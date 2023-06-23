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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس ساعات معينة على مدار اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

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وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”: نشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، بفارق درجتين عن الأمس، متابعة: متوقع من اليوم وعلى مدار الأسبوع القادم سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بما يترتب عليه زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدل، مشيرة إلى تكون شبورة مائية ليلا وفي الصباح الباكر، ولكنها ليست كثيفة.

الأرصاد تحذر المواطنين


وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال فترة الظهيرة، وتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل، بالإضافة إلى أهمية التواجد في أماكن جيدة التهوية.

 

وأوضحت أن الأجواء معتدلة على المحافظات الساحلية، ولا داع للتواجد في المياه أو الشط خلال فترة الظهيرة.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة شبورة مائية اخبار التوك شو

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