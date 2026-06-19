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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية القطري ونظيره السويسري يبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
أ ش أ

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن اللقاء، الذي عُقد في منتجع بورجنشتوك بسويسرا، تناول أيضا علاقات التعاون الثنائية بين قطر وسويسرا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري - خلال المباحثات - دعم بلاده الكامل لبدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أهمية اللجوء إلى الحوار والوسائل السلمية للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة بين الجانبين.

وأشار إلى أن نجاح المسار التفاوضي من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني السويسري إغناسيو كاسيس الأوضاع الإقليمية الاستقرار

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