عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر 72 ساعة.. حالة الطقس غداً الجمعة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس في البلاد، ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الجمعة، وتستمر حتى أول يومين في الأسبوع القادم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة وعلى الصعيد 42 درجة مئوية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الأضحى.. فيديو

الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحى .. فيديو

ويشهد الطقس، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول وجود نشاط للرياح، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس سوف يشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

ترشيحاتنا

رضيع يقتل والدته الحامل بالرصاص في أمريكا

قانون ضريبة الدمغة.. تعرف على المُستثنى من دفع رسوم مغادرة مصر بالقانون

قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل ابنها في الشرقية

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ