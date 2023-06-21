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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحى .. فيديو

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك 2023.

وأكدت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد في تلك الآونة ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث تصل لـ 33 درجة في أثناء النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ولفتت منار غانم إلى أن حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2023 ستصل درجات الحرارة فيه لـ35 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، منوهة ان الارتفاع سيكون بواقع درجتين لـ3، وهو يعتبر ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وبشأن حالة الطقس في عيد الأضحى، نوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية ستعتدل درجات الحرارة بها، لتصل لـ نحو 28 درجة مئوية، متابعة: تستقر درجات الحرارة في المناطق بجنوب الصعيد.

ومن المتوقع –وفقا لمنار غانم- أن يكون هناك نشاط للرياح في فترات المساء وساعات المغرب، غير محملة بالأتربة، بالإضافة إلى وجود هطول الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر خلال فصل الصيف.

وحذرت منار غانم من التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة خلال تلك الأيام شديدة الحرارة.

 

 

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