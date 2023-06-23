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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول يوم للإحساس بالرطوبة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة | الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس في البلاد، اعتبارا من اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة، يستمر حتى أول يومين في الأسبوع القادم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة وعلى الصعيد 42 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس، خلال اليومين القادمين استمرار نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وتحديدا فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وحول وجود نشاط للرياح، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس خلال اليومين القادمين سوف يشهد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واعتبارا من الطقس اليوم الجمعة، سوف تشهد الأجواء ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من حرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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