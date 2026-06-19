رئيس الوزراء الماليزي ورئيس تركمانستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

بحث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، في العاصمة التركمانية عشق آباد، مع رئيس تركمانستان "سردار بردي محمدوف"، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وحظي أنور باستقبال رسمي في القصر الرئاسي بالعاصمة التركمانية عشق آباد، في مستهل أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى منذ توليه منصبه، حيث كان في استقباله لدى وصوله الرئيس محمدوف، وأُقيمت له مراسم استقبال رسمية، وفق وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائيًا مغلقًا، أعقبه اجتماع رسمي موسع؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وتُعد الزيارة- التي بدأت أمس 18 يونيو وتستمر يومين- الأولى لأنور إبراهيم إلى تركمانستان منذ توليه رئاسة الوزراء في نوفمبر 2022، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف.