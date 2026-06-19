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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عار عليك .. مشادة حادة بين السفير الإسرائيلي ومسؤولة أممية

مشادة حادة بين السفير الإسرائيلي ومسؤولة أممية داخل الأمم المتحدة
مشادة حادة بين السفير الإسرائيلي ومسؤولة أممية داخل الأمم المتحدة
فرناس حفظي

شهدت أروقة الأمم المتحدة مشادة كلامية حادة بين السفير الإسرائيلي لدى المنظمة، داني دانون، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، على خلفية قرار أممي بإدراج جهات إسرائيلية على القائمة السوداء الخاصة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع.

وخلال فعالية عقدت بمقر الأمم المتحدة، هاجم دانون بشدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، مطالباً باستقالتها، ومتهماً إياها بالانحياز ضد إسرائيل.

وأظهرت مقاطع مصورة من الجلسة محاولة فريزر مقاطعة كلمة دانون، الأمر الذي أثار غضبه، حيث وجه إليها انتقادات حادة، متهماً الأمم المتحدة بـ"استهداف إسرائيل" والخضوع لضغوط سياسية.

وقال دانون إن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء إلى جانب تنظيمات مثل "حماس" و"داعش" و"بوكو حرام" يمثل "وصمة أخلاقية" في سجل الأمم المتحدة، معتبراً أن القرار اتُخذ دون التحقق من الأدلة أو منح إسرائيل فرصة كافية للرد على الاتهامات.

واتهم السفير الإسرائيلي براميلا باتن بدعم "تحرك سياسي" ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب قدمت وثائق ومعلومات تفصيلية رداً على الادعاءات الواردة في التقارير الأممية، إلا أن المنظمة - بحسب قوله - مضت قدماً في قرارها.

وفي أعقاب القرار، أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلغاء زيارة كانت مقررة لباتن إلى إسرائيل، مؤكدة أنها لن تستأنف اتصالاتها مع مكتب الأمين العام ما دام أنطونيو غوتيريش يتولى منصبه.

أروقة الأمم المتحدة السفير الإسرائيلي داني دانون الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة إسرائيل

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