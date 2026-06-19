المستشار الألماني يعارض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز معارضته لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل.

وأشار فريدريش إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً إنه "ينبغي أن يستمر في لبنان أيضاً".

وأشار المستشار الألماني إلى أن نجاح وقف إطلاق النار يتطلب التزاماً شاملاً من جميع الأطراف الفاعلة، بما يضمن عدم انتقال التوتر من جبهة إلى أخرى أو استخدام الساحات الإقليمية كبدائل للصراع المباشر.

كما شدد ميرز على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية وتفعيل قنوات الحوار من أجل معالجة أسباب التوتر، مؤكداً أن الحلول العسكرية لا يمكن أن توفر استقراراً دائماً في المنطقة.

وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بدعم المبادرات الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي، بما يضمن حماية المدنيين وتجنب اندلاع مواجهات جديدة.

ويأتي الموقف الألماني في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية الرامية إلى ترسيخ التهدئة بين الأطراف المتنازعة، وسط آمال بأن يشكل وقف إطلاق النار الحالي نقطة انطلاق نحو ترتيبات أمنية وسياسية أوسع تشمل لبنان وسائر بؤر التوتر في الشرق الأوسط، وتفتح المجال أمام مرحلة أكثر استقراراً بعد أشهر من التصعيد المتبادل.

