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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تنفيذها برامج الاقتصادي والفاخر.. تكريم بعثة الحج السياحي

حجاج شركات السياحة
حجاج شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

أقامت شركة خدمات الحجاج حفلا لتكريم أعضاء بعثة الحج السياحي المصري ، ياتي هذا بمناسبة انتهاء موسم الحج ، وتقديرا منها للتعاون مع قطاع السياحة المصري خاصة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، حيث وقع الاختيار من قبل الغرفة عليها لخدمة حجاج برامج الاقتصادي والحج الفاخر الذي نظمته شركات السياحة المصرية.

الحج السياحي 

وقد شارك بالحفل عدد من قيادات بعثة الحج السياحي المصري وفي مقدمتهم سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات وسيد خاطر مدير إدارة السياحة الدينية بالوزارة ، كما شارك في حفل التكريم عدد من ممثلي غرفة شركات السياحة وفي مقدمتهم يسري السعودي عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ووليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا.


وأثنت الشركة على التعاون الذي تم خلال الموسم المنقضي بينها وغرفة شركات السياحة تحت الإشراف التام لوزارة السياحة والآثار ، مشيرا إلى أن الشركة بذلت جهدا كبيرا لتوفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين في أطار العلاقات المتينة بين الدولتين معربا عن سعادته للتعاون خلال الفترة الماضية مع شركات السياحة وغرفة الشركات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الشركات.


وفي نهاية اللقاء قدمت الشركة ،دروع التكريم لأعضاء بعثة الحج السياحي من الوزارة وغرفة الشركات.

شركة خدمات الحجاج الحج السياحي بعثة الحج السياحي موسم الحج قطاع السياحة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

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