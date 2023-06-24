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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

صدى البلد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عدد صفقات الأهلي في الموسم المقبل.

وكتب على لسان مصدر داخل الأهلي: “الصفقات الجديدة لن تزيد عن ٣ لاعبين الموسم المقبل.. هدفنا الرئيسي الحفاظ على القوام الأساسي”.

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود في منافسات الدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وحقق الأهلي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

أحمد حسن الأهلى صفقات الأهلي

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