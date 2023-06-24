أميرة بهي الدين: إحنا في مصر مش بنتكلم على مشروع إلا وقت افتتاحه|فيديو

قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إن الرئيس السيسي تحدث خلال كلمته في الجلسة الختامية من مؤتمر التمويل عن مصر وقال إن مصر بها 9 ملايين ضيف، إضافة إلى أن هناك 27 ألف حالة هجرة غير شرعية في الـ 10 سنوات الماضية، ويأتي ذلك بسبب أن الشباب الأفارقة وشباب الدول النامية لا تستطيع التعامل مع الحياة البدائية دون التطور.

وأضافت "بهي الدين"، خلال تقديمها برنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي قدم التجربة المصرية وكل ما حدث فيها من جهد كبير من الشعب المصري لمدة سنوات طويلة، وأكد خلال كلمته أن التجربة المصرية لم تطلق أي وعود، إذ أنه في بداية حملته الانتخابية لم يقدم أي وعود للمصريين، "مقالش لحد أنا معايا عصايا سحرية، ولا أنا عندي أنهار عسل ولبن، ولكن قال العمل ثم العمل ثم العمل".

وتابعت، أن الرئيس السيسي روى التجربة المصرية خلال الجلسة الختامية لمؤتمر التمويل في باريس، من أجل أن يرسل رسالة هامة، وهي أن الوعود شيء، وما يتحقق على أرض الواقع شيء آخر، والفارق بين الوعد والواقع كبير.

وواصلت: "إحنا في مصر مش بنتكلم عن مشروع إلا وإحنا نفتتحه، إحنا بننفذ على أرض الواقع".