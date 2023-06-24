خبير: موقف بوتين السياسي يتغير بعد أزمة فاجنر

علق الباحث نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي على أزمة موسكو الأخيرة بعد تمرد قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفيجني بريجوجن،على الجيش الروسي قائلاً : أزمة فارقة في تاريخ بوتين السياسي وبوتين بعد أزمة " فاجنر " ليس كما كان قلبها ".

وتابع خلال مداخلة خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" قوات فاجنر لم تفعل شيئا لمساعدة حفتر وروسيا تستخدمها فقط كموضع قدم وليس أكثر."



منتقدا الاستعانة بقوات خاصة خارج منظومة الجيش الرسمي قائلاً : "من أحد أهم الاخطاء الاستراتجية التي سقطت فيها إدارة بوتين حيث أن بيرجوجين جند مساجين ومجرمين وطلب من استخدام خبرتهم في العنف في القتال. ولايمكن أن تكون هذه لغة من قوات محسوبة على الادارة الروسية ".

أوضح أن المفاوضات بين الجانبين في إدارة بوتين وقوات فاجنر لن تمر بسهولة وسيكون هناك تنازلات كبيرة من إدارة بوتين حيث أن فاجنر لن تقبل بأقل من تغيير وزير الدفاع الروسي.. وبوتين وافق على كل طلباتهم. ولايمكن أن يكون هناك اقاويل أن قائد فاجنر سوف ينقل لبلاروسيا وغيرها من تلك الازمات .

