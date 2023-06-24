باخموت من بينها.. أوكرانيا تستغل أزمة روسيا لشن هجمات مضادة مُتزامنة

كشفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، أن أوكرانيا تشن هجمات مضادة متزامنة ضد عدة جبهات روسية، مستغلة بذلك الاضطرابات التي تشهدها روسيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكرت ماليار على تيليجرام إن "التجمع الشرقي للقوات شن اليوم هجومًا في عدة اتجاهات في نفس الوقت"، مشيرة إلى عدة مدن وبلدات من بينها باخموت ويحيدين، والتي تعد من بين الأماكن التي انطلق فيها الهجوم.

وقالت ماليار إن "هناك تقدمًا في كل الاتجاهات" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن القتال العنيف مستمر في جنوب البلاد، مضيفة أن القوات الروسية "في موقع دفاعي، وتبذل جهودا كبيرة لوقف عملياتنا الهجومية".

من جانبه، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، إن تمرد قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، فرصة جيدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستحاول استغلال تلك الفرصة جيدا.