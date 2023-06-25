مجلس الأعمال المصري الهندي: العلاقات بين البلدين مثمرة وحجم التبادل التجاري يزداد

أكد محمد دسوقي، عضو مجلس الأعمال المصري - الهندي، أن العلاقات بين مصر والهند قديمة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد.

وأَضاف محمد دسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، أن السياحة الهندية مهمة للبلدين، موضحا أن التبادل التجاري يجب أن يكون في عديد من المجالات، خاصة التكنولوجيا والبرمجة والطاقة النظيفة ومنظومة الخلايا الشمسية ومجال الزراعة .

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلا من، وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية.

وأُقيمت للضيف الهندى الكبير مراسم استقبال رسمية بمطار القاهرة.