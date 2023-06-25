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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد غلق المحال خلال إجازة عيد الأضحى

مواعيد غلق المحال
مواعيد غلق المحال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة ونستقبل إجازة عيد الأضحى التى أعلن عنها مجلس الوزراء  وتبدأ من الثلاثاء  27 يونيه وحتى الاثنين 3 يوليو ، ونقدم للمواطنين مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والكافيها والمقاهى خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

مواعيد غلق المحال التجارية في عيد الاضحى

طبقا لقرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية فانه يتم  غلق المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا في الساعة 12 مساءً على أن يتم فتحها الساعة 7 صباحًا.

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ويتم غلق المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الساعة 1 صباحًا صيفًا، على ان يتم فتحها في الساعة 5 صباحًا.

أما محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية  فتغلق يوميًا الساعة 7 مساءً صيفًا على أن يتم فتحها الساعة 8 صباحًا. 

 

وهناك محال لا يتم تطبيق هذة المواعيد عليها ويتم استثنائها من هذة المواعيد وهي محال محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

مواعيد غلق المحال التجارية في عيد الاضحى مواعيد غلق المحال أجازة عيد الأضحى المبارك مجلس الوزراء اللجنة العليا لتراخيص المحال

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