التنمية المحلية: رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية لساحات صلاة عيد الأضحى

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير والمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة به.



وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزير وجه جميع غرف العمليات وإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية بالربط والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء ورفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات.

المياه والصرف الصحي



تابع شكلنا مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي ، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات والأمصال اللازمة والأطقم الطبية، وتوفير مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.