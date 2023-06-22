النيل للمجمعات الاستهلاكية: طرح لحوم عيد الأضحى بتخفيضات تصل لـ 40%

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مما يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.

وأضاف محمد أبو مندور في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا رصيد كافٍ من اللحوم بمجازرنا بأبو سمبل تكفي احتياجاتنا حتي انتهاء عيد الأضحى، مشيرا إلى دخول 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي تكفي لـ 6 أشهر قادمة.

اللحوم الحية

تابع رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، لدينا تنوع في المصادر لاستيراد اللحوم الحية لوفير رصيد كافٍ للدولة من أي مخاطر، واستقرار الأسعار، لافتا إلى كيلو الكبدة بـ 195، واللحوم بـ 195 و لحوم مجمدة بـ 160 ولحوم طازجة بـ 250 جنيه، وسعر الخراف الحية يصل لـ 170 جنيها للكيلو.