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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا بمصر

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا ، التي تستضيفها مصر لأول مرة.


ومن المقرر أن تصل المنتخبات إلى القاهرة يوم 2 يوليو المقبل، على أن يكون يوم  3 يوليو افتتاح البطولة، التي ستقام في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر

ويشارك في البطولة 5 دول، على رأسها مصر المستضيف و المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، باجمالي 33 لاعب ولاعبه.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس، وناميبيا بـ3 لاعبين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف مصر البطولة، بعد الجهود التي بذلها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم ومجلس إدارة الإتحاد من أجل تنظيمها في مصر هذا العام.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا

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