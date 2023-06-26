صحف الإمارات.. أول ظهور لوزير الدفاع الروسى.. وتوم كروز في أبو ظبى لحضور العرض الاول لفيلمه

أول ظهور لوزير الدفاع الروسي منذ تمرد فاغنر

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى منى لأداء أول مناسك الحج

الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

توم كروز في أبوظبي.. العرض الأول لجديد «مهمة مستحيلة» الليلة

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين بعدة أحداث عالمية ومحلية.



فجاء في صحيفة الخليج أن تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات المجموعة "الغربية" للقوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرجي شويجو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات المجموعة الغربية للقوات".

وأضافت أنه في مركز القيادة، استمع شويجو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفجيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات القوات الأوكرانية وأداء الجيش الروسي للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.

كما عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعًا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد أوكرانيا في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".

وشددت الوزارة على أن شويجو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط القوات الأوكرانية وقمعها على الطرق البعيدة لخط التماس.

كما أوصى شويجو خلال زيارته التفقدية بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وتهيئة الظروف الملائمة والآمنة لنشر القوات.

يأتي هذا في أول ظهور له وفعل علني يقوم به بعد فشل تمرد قوات فاجنر، ومطالبة قائد رئيس المجموعة العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، وزير الدفاع الروسي، بالقدوم إليه في مدينة روستوف الروسية.

ونقلت نفس الصحيفة إنتقال ضيوف الرحمن اليوم الاثنين لقضاء يوم التروية في مشعر منى استعدادا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدا الثلاثاء الذي يعتبر ركن الحج الأعظم، يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

وسمى بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان معدوما في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل سمى بذلك لأن الله أرى نبيه إبراهيم عليه السلام المناسك في ذلك اليوم كما أن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم؟ أم من الله؟ فسمي يوم التروية.



وتبدأ مناسك الحج بيوم التروية بالنسبة للحاج المقرن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما من الميقات، أما الحاج المتمتع فيحرم بالحج والمستحب أن يحرم به صباحا قبل الزوال، ويتوجه الحاج بعد ذلك من مقر إقامته إلى مشعر منى لقضاء هذا اليوم والمبيت بها والمبيت في منى سنة وليس واجب؛ بمعنى أن الحاج لو صعد إلى عرفات مباشرة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه وهو ما تفعله أغلب البعثات لتجنب الزحام.



ويستحب للحاج الإكثار من الدعاء والتلبية أثناء فترة إقامته في منى، كما يقوم الحاج بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرا دون جمع؛ بمعنى أن كل صلاة تصلى منفردة، ثم يقضي ليلته هناك، ويصلي الحاج بعد ذلك صلاة الفجر ويخرج من منى متجها إلى عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر.



وتستعد بعثات الحج المصرية الثلاث (القرعة والسياحة والتضامن) لتصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات على مدار اليوم الاثنين، وقامت بعثة حج القرعة بتوزيع وجبات جافة على الحجاج المصريين لاصطحابها معهم إلى عرفات وخلال أيام التشريق.



ويتابع مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية تصعيد الحجاج المصريين إلى صعيد عرفات الطاهر لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات البعثة المقامة بأحد فنادق مكة المكرمة.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية ، مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام،وذلك تحت شعار "شاركنا لنمنعها"، الذي أطلقه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

ووضعت الإمارات خططاً استباقية وبرامج ومبادرات وقائية تثقيفية لمكافحة المخدرات وفق المعايير الدولية للوقاية منها، الأمر الذي ساعد بشكل فاعل في تضييق الخناق على التجار والمتعاطين، كما شرَّعت قوانين صارمة لمحاربة تجار هذه السموم ومروجيها، حسبما أفادت “وام”.

وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات، أن الجهود المشتركة لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة متواصلة في تعزيز النجاحات المحققة، وفق إستراتيجيات وسياسات وخطط أثبتت نجاعتها في الحد من تهريب المخدرات إلى الدولة ومكافحة تجارها ومروجيها، إيماناً بالعمل الجماعي المتناسق وفق تكامل مهني وتخصصي متناغم.



وقال السويدي: "مهما تعددت الأساليب المستحدثة التي تتبعها عصابات ترويج المخدرات من خارج الدولة، ومحاولة استغلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، لترويج سمومهم بين فئات المجتمع، إلا أن عيون المكافحة والجهات المعنية ستكون دائماً بالمرصاد".



وأشار إلى أن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2022، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يعكس الجهود والإنجازات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي؛ إذ بلغ عدد المتهمين الذين تمّ ضبطهم على المستوى المحلي في جرائم المخدرات 10315 متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة 11884 كيلو جرام.

وافادت صحيفة الإمارات اليوم، بأن وصل النجم العالمي توم كروز اليوم على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم، امس الاحد.

وذلك تمهيداً لحضور عرضه الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قصر الإمارات ماندارين أورينتال مساء غد، حسبما نقلت وام.

وبصفتها شريك الطيران الرسمي للفيلم، ستُروج "الاتحاد للطيران" للفيلم عبر هذه الطائرة في رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم باستخدام الملصق الترويجي.

وسيرى الجمهور التصميم الداخلي للمبنى الجديد لأول مرة عند مشاهدة الفيلم، الذي سيتم عرضه في دور السينما في 13 يوليو المقبل.. وتظهر في الفيلم أيضاً العديد من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى التابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، إضافةً إلى تصوير بعض المشاهد في صحراء ليوا برمالها الذهبية.

وبهذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي: “يسعدنا أن نستضيف النجم العالمي توم كروز وطاقم عمل فيلم” Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One " في أبوظبي، ونفخر بدورنا في هذا الفيلم وإسهامنا في الترويج لأبوظبي وجهة رائدة في استقطاب المواهب العالمية ، وتعد المشاهد التي تضمنها الفيلم دليلاً ملموساً على روعة الهندسة المعمارية لمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني المستوحى من العناصر الثقافية لإمارة أبوظبي.

من جانبه قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: تؤكد شراكتنا مع طاقم فيلم "مهمة مستحيلة" الإمكانات والعروض الفريدة التي توفرها أبوظبي. وأنا فخورة جداً بدور فريقنا في عرض مناطق الجذب الفريدة للإمارة ومبنى المطار الجديد وطائراتنا في الفيلم.