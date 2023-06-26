رفض عروض أرسنال ونيوكاسل.. شرط جزائي خرافي فى عقد جوندوجان مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع الألماني إلكاي جوندوجان نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فى الميركاتو الصيفي وقيمة الشرط الجزائي .

وأفادت التقارير بأن الألماني إلكاي جوندوجان رفض التجديد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ورفض عروضا للانضمام الي أندية أرسنال و نيوكاسل يونايتد الإنجليزية فضلا عن عروضا مغرية من فرق بالسعودية.

وذكرت التقارير الاعلامية أن الألماني إلكاي جوندوجان جاء ليشارك في نادي برشلونة الإسباني ووافق على خفض راتبه.

وأضافت : نادي برشلونة أعلن عن تعاقده مع جوندوجان لاعب مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد 7 سنوات بقميص مانشستر سيتي.

ولفتت الي أن عقد جوندوجان مع نادي برشلونة ممتد حتى عام 2025.

وأشارت التقارير الاعلامية إلى أن الشرط الجزائي في عقد الألماني إلكاي جوندوجان يبلغ 400 مليون يورو.

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جوندوجان

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، التعاقد رسميا مع الألماني إلكاي جوندوجان، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع الألماني إلكاي جوندوجان، للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي".

وأوضح: "جوندوجان سيكون لاعبا في برشلونة لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن جوندوجان اجتاز الكشف الطبي في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله مجانا.

وأوضحت أن جوندوجان بعد التوقيع، ذهب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.