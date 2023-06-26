شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

اشتعلت أزمة سيف جعفر نجم نادي الزمالك عقب توقيع عقود انضمامه إلي نادي بيراميدز فى الميركاتو الصيفي وسط غضب جارف من قبل إدارة القلعة البيضاء.

وما زاد من الأزمة، الاتهامات التي تواجه سيف جعفر بسرقة العقود بعد تلويح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتقديم بلاغ إلي النائب العام.

بيراميدز دخل على خط أزمة سيف جعفر ورفض التفريط في اللاعب وأكد لإدارة نادي الزمالك على تقديم طلب بشراء اللاعب من النادي السماوي.

صدى البلد يستعرض أزمة سيف جعفر والاتهامات من قبل الزمالك بسرقة العقود.

بداية أزمة سيف جعفر والزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع سيف فاروق جعفر إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد اللاعب.

رد نادي الزمالك على توقيع سيف جعفر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس حصول نادي بيراميدز، على توقيع، سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك.

وقال هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك وقع في وقت سابق بالفعل مع نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، واللاعب حصل على مقدم التعاقد من بيراميدز، والأمور قد حُسمت بتوقيعه .

وأوضح حتحوت، إنه برغم ظهور سيف جعفر داخل نادي الزمالك في فيديو ، وأعلن خلاله مرتضى منصور عن تجديد اللاعب لـ 4 سنوات مع الفريق الأبيض، إلا أن سيف فاروق جعفر لم يوقع على عقود التجديد مع نادي الزمالك أثناء جلسته مع مجلس إدارة النادي، إذ تم الاتفاق على كافة التفاصيل دون توقيع.

وأضاف حتحوت، أن بيراميدز قد يفكر في إعادة العقود للاعب في حال رغبته بالتجديد مع الزمالك، ولكن اللاعب لم يخطرهم بذلك من الأساس حتى الآن.

وتابع حتحوت، أن سيف فاروق جعفر لم يتواجد في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك اليوم، وغاب عن حضور التمرين بالحصول على إذن من قبل الجهاز الفني.

وأشار حتحوت، إلى أن رد نادي الزمالك، على توقيع سيف فاروق لبيراميدز، الآتي: "لن يستطيعوا تسجيله".

بيراميدز يصدم الزمالك فى أزمة سيف جعفر

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار بيراميدز بشأن سيف جعفر وأسامة نبيه.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: خاص.. بيراميدز يرفض التفريط في سيف جعفر ويوسف نبيه للزمالك بالمجان ويطالب الإدارة البيضاء بشرائهما ودفع مقابل مادي ".

تعليق صادم من مرتضى منصور على أزمة سيف جعفر



قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات صحفية: سيف فاروق جعفر مضى وبصم على 4 نسخ.. وكان هديتي له شبكة وكلمت الجواهرجي أي شبكة يختارها.. سيف خد الظرف اللي فيه العقود ومشي وقال للإداري هوريهم لوالدتي .. اللي بيبيع النادي مش عايزينه.. قدمنا بلاغ ضده للنائب العام بعد ما خد العقود

وأكد مرتضى منصور على أن الأمر انتهي تماما حيث وقع اللاعب لعقود انضمامه لبيراميدز مشددا بالقول "أنا حزين“عليه ”.

الزمالك يقاضي سيف جعفر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق ليس أفضل من طارق حامد ومحمد أبوجبل، ثنائي الزمالك السابق.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مسجل عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي : "سيف فاروق جعفر اجتمع مع عبدالواحد السيد مدير الكرة لمناقشة ملف التجديد، وطلب عقد جلسة معي واجتمعت معه بعدما وقع على عقود التجديد للزمالك".

وأضاف مرتضى منصور :" سيف فاروق جعفر خد العقود ومشي بعد ما وقع عليها، وقال للإداري أنا هأوري العقود لوالدتي، وسيتم محاسبة الإداري".

وتابع: "كان من المفترض أن يحضر سيف جعفر العقود بالأمس ولكنه لم يحضر إلى النادي وفوجئنا بأن سيف يرغب في الحصول على 12 مليون في الموسم، وإذا فعلت ذلك سأدمر غرفة الملابس، سألت أوسوريو عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأخبرني أنه لا يريد الثنائي والدليل أنهما لا يشاركان في المباريات، ومن يبيع الزمالك النادي ليس في حاجه له، كانت هناك مكالمة بيني وبين فاروق جعفر اليوم، ولكني مندهش من تصرف والدة سيف والتي ترفض استمراره في الزمالك".

وأوضح أنه تقدم ببلاغ لنيابة شمال الجيزة ضد سيف فاروق جعفر بتهمة الاستيلاء على المال العام بعد سرقة العقود، وشدد على أن اللاعب لا يستحق الحصول على 12 مليون جنيه كما طلب، وقال: أطالبك بإعادة العقود ولك حرية اللعب في أي فريق حتى لو الأهلي".

وأضاف أن سيف فاروق جعفر، سبق ووقع لبيراميدز منذ شهرين وكان يضغط من أجل زيادة المقابل المادي الذي سيحصل عليه من بيراميدز.

والد سيف جعفر يكشف تفاصيل صادمة

كشف فاروق جعفر، أسطورة الزمالك ووالد سيف جعفر لاعب الفريق الحالي، أنه لم يكن يعلم بتوقيع نجله على عقود مبدئية مع بيراميدز قائلاً : "إزاي سيف يسيب نادي الزمالك.. ده النادي بتاعنا .. صحيح نادي بيراميدز نادي محترم وكبير لكن إحنا إنتماءنا كلنا للزمالك ".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تواصلت مع نجلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "بينا خلافات عائلية ومش بتواصل معاه وسيف مش بيكلمني ولا بيشوفني بقاله سنتين ومتعرض لضغوط من والدته".

وأتم : "سيف مش بيسأل عليا ومش بكلمه حاليا وطلبت الحديدي منه توجيه رسالة له، فقال : "ما ينفعش تسيب الزمالك" لكن الحديدي قاطعته موجهة رسالة لسيف قائلة الأهم من الكورة كلم أبوك يا سيف".

تصريحات والدة سيف جعفر

نشر الناقد الرياضي عبد الحميد جلال تصريحات لوالدة سيف فاروق جعفر عن علاقة ابنها بأبيه.

وكتب جلال من خلال حسابه على فيس بوك: "والدة سيف جعفر: “ابني وقع لبيراميدز رسميا ولن يجدد للزمالك.. وفاروق جعفر ميعرفش حاجة عننا وأنا اللي ربيت وكبرت”.

