نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

ارتبط اسم المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الجزيرة الإماراتي بنادي بيراميدز مؤخرا، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن فريق بيراميدز نجح في الحصول على توقيع يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر خلال الأيام القليلة الماضية، مع العمل على حسم المزيد من الصفقات استعداد للموسم الجديد.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن مالك بيراميدز الإماراتي حسم المفاوضات بنسبة كبيرة مع الجزيرة لضم بن شرقي، كما يسعى إلى التعاقد مع طارق حامد وإمام عاشور.

هل يتعاقد بيراميدز مع بن شرقي؟

يأتي ذلك في ظل تواجد تقارير إعلامية تربط اسم اللاعب أشرف بن شرقي بإمكانية العودة للزمالك من جديد.

بدوره كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف بيراميدز من التعاقد مع اللاعب أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد فاروق عبر تصريحات تليفزيونية، أن مسئولين في بيراميدز، نفوا فكرة التفاوض للتعاقد مع أشرف بن شرقي، مؤكدا أن راتب بن شرقي في الجزيرة الاماراتي كبير، ورغم امكانية دفع رواتب كبيرة، إلا أن النادي السماوي لم يصل حتى الآن إلى تلك الفئة من الرواتب.

كما أكد على أن تواجد بن شرقي في بيراميدز أمر صعب، وأيضا صعب بنادي الزمالك، خاصة وأن اللاعب لا يزال لديه عقد ممتد مع فريق الجزيرة الإماراتي حتى نهاية الموسم المقبل.

هل يتعاقد الزمالك مع بن شرقي؟

وترددت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية حول رغبة فريق الزمالك في التعاقد مع صفقات سوبر من العيار الثقيل، وعلى رأسها أشرف بن شرقي نجم الفريق السابق.

ويروج الإعلام الرياضي حاليا لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن مرتضى منصور، قد أكد في وقت سابق أن هناك لاعبا تحبه الجماهير سيكون ضمن صفوف الفريق في انتقالات الصيف دون الإشارة لهوية اللاعب.

وبعد تصريحات مرتضى منصور، حذف أشرف بن شرقي جملة لاعب الجزيرة الإماراتي من حسابه على انستجرام، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الزمالك، التكهن بتعاقد الإدارة مع المغربي كأول صفقة للقلعة البيضاء في الصيف القادم.

بن شرقي أنهى مؤخرا موسمه الأول مع الجزيرة، الذي انضم له في صيف 2022 قادما من الزمالك، بعقد يمتد حتى 2024.

يذكر أن أشرف بن شرقي ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير الفارس الأبيض، طيلة الفترة التي قضاها داخل الزمالك، ونجح في الحصول على ألقاب مع الزمالك، منها الدوري الممتاز وكأس مصر، والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019.