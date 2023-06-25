خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أخر مفاوضات القلعة البيضاء مع نادي الجزيرة الإماراتي، لحسم صفقة انتقال المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر أن أمير مرتضى منصور كان متواجدا بالفعل بدولة الإمارات من أجل حسم الصفقة مع مسؤول الجزيرة الإماراتي للحصول على خدمات بن شرقي خلال الموسم القادم.

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك جلسة مع إدارة الجزيرة بعد الحصول على موافقة اللاعب المبدئية للانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأشار المصدر أن نادي الجزيرة الإماراتي طلب أن يدفع نادي الزمالك راتب بن شرقي الذي يبلغ ٢ مليون دولار في حين طلب أمير مرتضي أن يتحمل الزمالك مليون دولار ولكن تم رفض الأمر .

التنازل عن نصف راتبه



وطلب المشرف العام على الكرة من بن شرقي التنازل عن نصف راتبه ودفع مليون دولار ولكن رفض اللاعب وتمسك بالحصول علي راتبه كاملا .

