قرار مفاجئ بشأن تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرراً له صباح اليوم الأحد، ليقام في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأكد عبد الواحد السيد أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر تأجيل المران نظراً لارتفاع درجات الحرارة، وحتي لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أكتفى صباح اليوم بعقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين داخل غرفة المحاضرات الفنية بالمبنى المخصص للفريق الأول، على أن يقام المران بشكل طبيعي في السادسة مساء اليوم .