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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منعرج خطير| سيف جعفر يواجه الإيقاف.. الزمالك مهدد بالحرمان من القيد.. وبيراميدز يترقب

سيف جعفر
سيف جعفر

شهدت الآونة الأخيرة، أزمات عديدة خلال فترة انتقالات اللاعبين لاسيما داخل نادي الزمالك الذي دخل فى أزمة توقيع عقود انتقال سيف جعفر نجم الفارس الأبيض إلي صفوف نظيره فريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي. 

ودخلت أزمة توقيع سيف جعفر، منعرجا خطيرا داخل نادي الزمالك بعدما وقع عقود انتقاله إلي صفوف نادي بيراميدز لمدة 4 سنوات قادمة.

ويواجه نادي الزمالك احتمالية تعرضه إلي عقوبة إيقاف القيد لفترتين إلي جانب إيقاف اللاعب من 4 إلي 6 شهور.

نادي الزمالك أعلن التحدى ورفض الأمر الواقع وأكد على عدم قدرة نادي بيراميدز تسجيل سيف جعفر ضمن قائمته في الميركاتو الصيفي. 

صدى البلد يستعرض أزمة توقيع سيف جعفر عقود انتقاله من نادي الزمالك إلي نظيره بيراميدز والعقوبات التي تنتظر نادي الزمالك ولاعبه سيف جعفر.

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نجم الزمالك يوقع لبيراميدز

أعلن الاعلامي أحمد شوبير، توقيع سيف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك إلى نادي بيراميدز لمدة 4 سنوات بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من القلعة البيضاء بتجديد اللاعب.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "مفاجأه سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي".

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رد ناري من نادي الزمالك 

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس حصول نادي بيراميدز، على توقيع، سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك.

وقال هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،  إن سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك وقع في وقت سابق بالفعل مع نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم، واللاعب حصل على مقدم التعاقد من بيراميدز، والأمور قد حُسمت بتوقيعه .

وأوضح حتحوت، إنه برغم ظهور سيف جعفر داخل نادي الزمالك في فيديو ، وأعلن خلاله مرتضى منصور عن تجديد اللاعب لـ 4 سنوات مع الفريق الأبيض، إلا أن سيف فاروق جعفر لم يوقع على عقود التجديد مع نادي الزمالك أثناء جلسته مع مجلس إدارة النادي، إذ تم الاتفاق على كافة التفاصيل دون توقيع.

وأضاف حتحوت، أن بيراميدز قد يفكر في إعادة العقود للاعب في حال رغبته بالتجديد مع الزمالك، ولكن اللاعب لم يخطرهم بذلك من الأساس حتى الآن.

وتابع حتحوت، أن سيف فاروق جعفر لم يتواجد في التدريبات الجماعية لنادي الزمالك اليوم، وغاب عن حضور التمرين بالحصول على إذن من قبل الجهاز الفني.

وأشار حتحوت، إلى أن رد نادي الزمالك، على توقيع سيف فاروق لبيراميدز، الآتي: "لن يستطيعوا تسجيله".

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الزمالك يواجه ايقاف القيد فترتين

و‏فجر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل حول تعرض نادي الزمالك لعقوبة إيقاف القيد فترتين، بسبب توقيع سيف جعفر نجم القلعة البيضاء عقود انتقال إلى نادي بيراميدز.  

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ياريت الزمالك قبل ما يطلب توثيق العقود، التى تم توقيعها مع سيف جعفر وفقآ لتصريح مرتضى منصور التأكد من تاريخ التوقيع مع اللاعب وهل توقيعه لبيراميدز يسبق التوقيع مع مرتضى منصور لأن العقود مع الناديين لو ظهرت فمن وقع أخيراً سيعاقب بإيقاف فترتين قيد واللاعب من 4 إلى 6 شهور.

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رغبة نجم الزمالك الفيصل النهائي

وكشفت الإعلامية سهام صالح، عن آخر المستجدات الخاصة بشأن ملف مصير سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها الكلاسيكو المذاع على قناة dmc: من الآخر حصل جلسة أخيرة لحسم مصير سيف فاروق جعفر مع الزمالك.

وأضافت: "رغبة اللاعب هي الفيصل الأخير والنهائي.. الآن يجب على سيف الاختيار بين الزمالك وبيراميدز".

الزمالك سيف جعفر بيراميدز احمد شوبير مرتضى منصور

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