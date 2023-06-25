في أزمة بيراميدز .. الزمالك مهدد بإيقاف القيد فترتين لهذا السبب

‏فجر خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل حول تعرض نادي الزمالك لعقوبة إيقاف القيد فترتين، بسبب توقيع سيف جعفر نجم القلعة البيضاء عقود انتقال إلى نادي بيراميدز.

كان الإعلامي أحمد شوبير قد أعلن عن توقيع سيف فاروق جعفر إلى نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بشكل نهائي، رغم التأكيدات الواردة من الزمالك بتجديد اللاعب.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مفاجأة سيف فاروق جعفر نجم الزمالك وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي".

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ياريت الزمالك قبل ما يطلب توثيق العقود، التى تم توقعها مع سيف جعفر وفقآ لتصريح مرتضى منصور التأكد من تاريخ التوقيع مع اللاعب وهل توقيعه لبيراميدز يسبق التوقيع مع مرتضى منصور لأن العقود مع الناديين لو ظهرت فمن وقع أخيراً سيعاقب بإيقاف فترتين قيد واللاعب من 4 إلى 6 شهور.

الزمالك يهزم فاركو بثلاثية في الكأس

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أحرز ثلاثية الزمالك زيزو ومصطفي شلبي وأحمد فتوح، فيما سجل عمرو جمال هدف فاركو الوحيد.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور وبع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل.

ونجح فريق الزمالك فى استعادة الثقة وتخطي نظيره فاركو بثلاثية فى كأس مصر، رغم تراجع مستوى أداء لاعبي الفارس الأبيض فى بعض أوقات المباراة.

تغييرات أوسوريو مدرب الزمالك نجحت فى قلب الطاولة واستعادة زمام الأمور لصالح الفارس الأبيض بعدما نشط فاركو فى بداية الشوط الثاني .

طارق العشري مدرب فاركو لم ينجح فى قراءة الزمالك خلال مجريات الشوط الأول لكن فريقه استفاق في الشوط الثاني ونجح عمرو جمال فى تسجيل هدف وحيد.

خطورة الزمالك جاءت فى الشوط الأول عن طريق شيكابالا ومصطفي شلبي والسنغالي إبراهيما نداي بجانب زيزو.

فيما استطاع أحمد بلحاج دعم الشق الهجومي لنادي الزمالك بعد خروج سيف الدين الجزيري وشيكابالا.