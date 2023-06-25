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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيناريو مجنون .. فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يلتقي بعد غد الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.  

ويتبقي أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو 4 مباريات فى بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف وفيوتشر صاحب المركز الثالث. 

 فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو أمامه سيناريو مجنون لاقتناص لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي ليضيف إلي دولاب بطولاته اللقب رقم 14 في تاريخه.

صدى البلد يستعرض السيناريو الوحيد أمام الزمالك لاقتناص لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي من النادي الأهلي والحفاظ عليه للمرة الثالثة على التوالي. 

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سيناريو مجنون أمام الزمالك 

السيناريو الوحيد أمام الزمالك من أجل  خطف اللقب من النادي الأهلي المتصدر لترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة يتمثل فى خسارة أصحاب المراكز الثلاثة الأولي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر فى ترتيب جدول المسابقة المحلية جميع مبارياتهم المتبقية بالتزامن مع فوز الفارس الأبيض مبارياته المتبقية أيضا شريطة تسجيل فارق أهداف عن المارد الأحمر.

ويتبقي للنادي الأهلي 9 مباريات في الدوري الممتاز نظرا لمشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

فيما يتبقي لكل من ناديا بيراميدز وفيوتشر 4 مباريات ضمن منافسات المسابقة المحلية. 

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مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز
 

الزمالك vs غزل المحلة يوم 27 يونيو الجاري

الزمالك vs الأهلي يوم 12 يوليو المقبل  

الزمالك vs فيوتشر

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مباريات الأهلي المتبقية في الدوري 
 

الأهلي vs الاتحاد السكندري

الأهلي vs البنك الأهلي

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصرى

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs فيوتشر

الأهلي vs المقاولون العرب

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مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري 
 

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بيراميدز vs سموحة
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بيراميدز vs طلائع الجيش

الزمالك اليوم.. عودة أوباما وتفاصيل عقد سيف جعفر وحكم كهربا نهائي

أخبار الأهلي.. غضب تجاه الشحات ومهاجم سوبر يقترب ورحيل نجم الأحمر

مباريات فيوتشر المتبقية 
 

فيوتشر vs الزمالك

فيوتشر vs الأهلي

فيوتشر vs المصري

فيوتشر vs البنك الأهلي 
 

الزمالك أوسوريو الدوري الممتاز الأهلى فيوتشر بيراميدز المصري

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