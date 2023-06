ضربة البداية.. مواعيد مواجهات المنتخب الأولمبي كاملة في كأس أمم إفريقيا

6/25/2023 7:28:16 AM

الأحد 25/يونيو/2023 - 07:28 ص 6/25/2023 7:28:16 AM

يلتقى في الثامنة مساء اليوم الأحد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي نظيره منتخب النيجر في افتتاحية لقاءات أولمبي الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب.

واختتم المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تدريباته أمس السبت استعدادا للقاء النيجر اليوم الأحد المقرر أن يقام باستاد بن بطوطة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت طنجة .

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي مواجهة النيجر اليوم الأحد في كأس أمم إفريقيا فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب الثامنة بتوقيت القاهرة.

مباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر ستكون منقولة عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

قناة الرياضية المغربية سوف تذيع مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر عبر قناتها الأرضية فضلا عن قناة أون تايم سبورتس الأرضية.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع للقاء النيجر

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي على التشكيل الذي يبدأ به مواجهة اليوم أمام منتخب النيجر والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في الدفاع: محمد أشرف ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد.

في الوسط: محمد شحاتة ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: إبراهيم عادل ومصطفى سعد ميسي وأسامة فيصل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب عن وقوع المنتخب الأولمبي فى المجموعة الثانية مع مالى والجابون والنيجر، بينما ضمت المجموعة الأولى المغرب وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا، بمشاركة المنتخب الأولمبي فى الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو على الملاعب المغربية.



وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في البطولة كالتالي:



يذكر أن المنتخب الأولمبي حامل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية