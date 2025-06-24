استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا، مع تحركات طفيفة في بعض الأصناف، وسط وفرة في المعروض وتراجع مستويات الطلب نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية وثبات نسبي في تكاليف النقل.

وفي جولة على أبرز أسواق الجملة، خاصة سوق العبور، لوحظ تقارب المعدلات السعرية بين تجار الجملة، حيث استقرت أسعار الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والخيار.

وارتفعت أسعار بعض الفاكهة الصيفية كالمانجو والبرقوق بفعل ارتفاع معدلات الطلب.

أسعار الخضروات اليوم جاءت على النحو التالي:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات للكيلو

البطاطس من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأحمر بين 7 و8.5 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض بين 9 و13 جنيهًا للكيلو

الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات للكيلو

الفلفل الحار بين 5 و7 جنيهات

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات

السبانخ في بعض المناطق وصلت إلى 5 جنيهات للكيلو

وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

البرتقال الصيفي بين 24 و32 جنيهًا للكيلو

الليمون البلدي من 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخوخ البلدي من 30 إلى 60 جنيهًا

العنب البناتي بين 15 و25 جنيهًا للكيلو

التفاح البلدي بين 15 و30 جنيهًا

البرقوق سجل حوالي 60 جنيهًا للكيلو

المانجو البلدي بلغ متوسطه 41 جنيهًا للكيلو

البطيخ سجل حوالي 72 جنيهًا للثمرة متوسطة الحجم

النبق وصل إلى 42 جنيهًا للكيلو تقريبًا

وترجع حالة الاستقرار في أسعار الخضروات إلى وفرة الإنتاج المحلي خلال هذا الموسم، إلى جانب الاستقرار النسبي في تكاليف الشحن والنقل، بعد انخفاض الضغط على خطوط الإمداد في المحافظات.

وفي المقابل، سجلت بعض الفواكه الصيفية ارتفاعًا في الأسعار، خاصة الأصناف ذات الطلب العالي مثل المانجو والبرقوق والعنب، في ظل زيادة الإقبال الاستهلاكي وارتفاع تكلفة تداولها من المزارع إلى الأسواق.

ويُرجّح تجار التجزئة استمرار هذا الاستقرار في أسعار الخضروات حتى نهاية الأسبوع، ما لم تحدث تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة أو اضطرابات في سلاسل التوريد، في حين قد تشهد أسعار الفاكهة زيادات محدودة مع اقتراب نهاية الموسم لبعض الأصناف.

من جانبه، دعا عدد من مسؤولي الأسواق والمستهلكين إلى أهمية تنشيط حملات الرقابة على الأسواق لضمان التزام البائعين بهوامش الربح الرسمية، والحفاظ على توازن السوق خاصة مع دخول مواسم الزراعة الجديدة التي قد تنعكس على الأسعار بشكل إيجابي.