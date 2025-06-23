بسبب أغنية.. تفاصيل مشكلة عائلة هلهل والفنان محمد رمضان

كشف أحمد هلهل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، على خلفية أغنيته الجديدة "أنا مافيا إنت هلهل" .

وأوضح هلهل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، أنه فوجئ يوم 11 يونيو الماضي بإطلاق الفنان محمد رمضان الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة التي تحمل كلمات تحمل إساءة لاسم عائلته.

وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة،: "سمعنا كلمات الأغنية، وتفاجأنا بأن الاسم أو اللفظ الخاص بعائلتنا، قد تم استخدامه في جملة مهينة، تحمل إساءة وتقليلا من شأن اسم عائلة كبيرة وعريقة بمصر".

وأضاف أنه يشعر بالغضب الشديد تجاه ما ورد في الأغنية، خاصة أن العائلة تحظى باحترام كبير في المجتمع المصري، ولها فروع في عدة محافظات، منها الدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ وقنا.