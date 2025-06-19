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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش عشان أزعلكم .. منشور مثير من محمد رمضان لسبب غريب

محمد رمضان
محمد رمضان

قدم الفنان محمد رمضان اعتذار لعائلة هلهل بعد اغنيته الأخيرة “انا مافيا انت هلهل”، مؤكدا انه لم يقصد الإساءة مطلقا لاسم العائلة.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كل الاحترام والتقدير لعائلة  هلهل و بالنيابة عن كاتب الاغنية مصطفى حدوتة لم نقصد ابداً الإساءة للعائلة الكريمة .. كل الحب والاحترام ونرجو من حضراتكم سعة الصدر  بشتغل علشان أفرحكم مش أزعلكم ".

محمد رمضان يعلن تأجيل حفله فى أمريكا

وأعلن الفنان محمد رمضان   عن تأجيل حفله الغنائي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان من المقرر إقامته في 21 يونيو الجاري، وذلك نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":"أود أن أعتذر عن تأجيل الحفل في أمريكا، الذي كان مقررًا أصلاً في 21 يونيو، بسبب إغلاق معظم المطارات في الشرق الأوسط والصعوبات الحالية في السفر الناجمة عن الأحداث الجارية في المنطقة.

محمد رمضان يقارب على الانتهاء من أسد 

وأوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أسد” حيث من المقرر أن ينتهي التصوير قريبا.

فيلم أسد

فيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

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