بعد خطاب كاف.. 4 أندية مصرية تشارك بدوري الأبطال والكونفدرالية

أخطرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الاتحادات المحلية اليوم بتحديد يوم 30 يونيو الجاري موعدا نهائيا لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أسماء الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية بحد أقصى يوم 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر وفقا لطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن يتم الأخذ بترتيب الدور الأول في بطولة الدوري المصري عن الموسم الحالي.

ويتبقى خوض مباراة حرس الحدود والأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس لاعتماد ترتيب الدور الأول وإرساله من قبل اتحاد الكرة الي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

ترتيب الدور الأول فى الدوري



1-الأهلي 40 نقطة من 16 مباراة

2-بيراميدز 34 نقطة من 17 مباراة "بـ فارق 3 أهداف"

3-فيوتشر 34 نقطة من 17 مباراة

4-الزمالك 29 نقطة من 17 مباراة

ووفقا لترتيب الدور الأول فى الدوري المصري فإن نادي بيراميدز سيرافق نظيره الأهلي الى دوري أبطال إفريقيا فيما يتواجد فريق فيوتشر مع نظيره الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية.

الأهلي يواجه حرس الحدود

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة حرس الحدود مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الجولة الـ١٦ في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو النادي الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية الثلاثاء الماضي بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي ، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

قبل عودة النادي الأهلي اليوم للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز يمتلك المارد الأحمر 62 نقطة من 24 مباراة خاضها المارد الأحمر.

ويحتاج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر الوصول إلي النقطة 77 من أجل التتويج بلقب بالدوري المحلي بشكل رسمي وتحقيق الفوز في خمس مباريات من العشرة المتبقيين.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري



الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs الاتحاد السكندري

الأهلي vs البنك الأهلي

الأهلي vs الزمالك

الأهلي vs بيراميدز

الأهلي vs المصرى

الأهلي vs حرس الحدود

الأهلي vs فيوتشر

الأهلي vs المقاولون العرب

الأهلي vs الإسماعيلى