قرار صادم من الكاف لاتحاد الكرة.. والجبلاية تطلب مهلة للرد

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا الى الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " يطلب فيه مد المهلة لتحديد الاندية المصرية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية حتى 15 يوليو المقبل لحين الانتهاء من منافسات بطولة الدوري والمؤجلات الخاصة بالأندية كاملة .

وكان الاتحاد الافريقى " كاف " قد أرسل خطابا الى الاتحاد المصري يطلب فيه تحديد الأندية المشاركة فى بطولتى دورى الابطال والكونفدرالية ومنحه مهلة حتى نهاية الشهر الجارى ولكن الاتحاد المصرى طلب مد المهلة لحين الانتهاء من بطولة الدوري .

وفى حالة رد الكاف بالرفض والاكتفاء بالمهلة التى حددها فى خطابه السابق .. أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم العمل بترتيب نهاية الدور الأول مثلما حدث الموسم الماضى حيث من المقرر ووفقا لترتيب الدوري الأول مشاركة ناديى الأهلي وبيراميدز فى بطولة دورى ابطال افريقيا فيما يشارك الزمالك وفيوتشر فى بطولة الكونفدرالية .

أما فى حالة موافقة الكاف على الانتظار والاستجابة لطلب الاتحاد المصري سيتم الانتظار لحين الانتهاء من كافة المنافسات فى بطولة الدوري وكافة المباريات المؤجلة لكل الأندية وفى مقدمتها الأهلى وتحديد المراكز الأربعة الاولى .

ويتصدر حاليا بيراميدز بطولة الدوري برصيد 64 نقطة من 30 مباراة خاضها الفريق حتى الان بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذى يأتى فى المركز الثانى ولكنه خاض 24 مباراة وبقارق 6 مباريات عن بيراميدز فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة والزمالك فى المركز الرابع برصيد 53 نقطة .