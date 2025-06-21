بعد القبض عليه.. قصة اتهام المذيع الفرفوش بنشر فيديوهات خادشة للحياء

تواصل جهات التحقيق في محافظة المنوفية، التحقيق مع سيد غنيم المعروف بالمذيع الفرفوش، الذي تم ضبطه بتهمة ترويج فيديوهات خادشة للحياء علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

كانت قوة من مباحث مركز شبين الكوم بقيادة الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بالتعاون مع مباحث الآداب شنت حملة مشتركة لضبط المذيع الفرفوش.

وتم ضبط المشكو في حقه في قرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم عقب مداهمة منزله.

جاء ذلك بناء علي قرار ضبط وإحضار للمشكو في حقه حيث تم ضبطه وبحوزته معدات تصوير وهاتف محمول وفيديوهات خادشة للحياء تم تصويرها لعدد من الراقصات.

وتواصل جهات التحقيق عملها بالتحقيق فيما نسب إليه من نشر فيديوهات خادشة للحياء والترويج لها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

https://youtube.com/shorts/g2YzOTzY9oo