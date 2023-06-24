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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مر السابق، عرض للاعب أشرف بن شرقي من أحد الأندية المصرية.

وكتب عبر فيسبوك: “أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية لضمه الموسم المقبل بعيدا عن مفاوضات الزمالك”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي قرر الاستغناء عن جميع المحترفين لديه خاصة وأن الأداء لم يكن جيدا ولم يتوج الفريق بأي بطولة لهذا الموسم.

وأضاف شوبير أن راتب أشرف بن شرقي مع الجزيره هو ٢ مليون و١٠٠ ألف دولار سنويا ويتبقي في عقده موسم آخر.

وأضاف أن الجزيرة مستعد لتحمل نصف راتب اللاعب ورحيله مجانا لأي فريق على أن يتحمل الفريق الآخر باقي راتبه.

وتابع أن الجزيرة قرر الموافقه علي رحيل بن شرقي مجانا بشرط أن يدفع له النادي الجديد راتبه مع امكانيه تحمل نصف راتب اللاعب .

أشرف بن شرقي الجزيرة الإماراتي الموسم المقبل بن شرقي مفاوضات الزمالك

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