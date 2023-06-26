بيراميدز يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قدم عرضا رسميا للتعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، صاحب الجنسية الإماراتية لديه رغبة في تدعيم الفريق بشكل قوي، ولذلك يسعى لعمل اسكواد قوي".

وأضاف: "بيراميدز يسعى لضم طارق حامد وإمام عاشور، وأيضا بن شرقي الذين وعدوه بحصوله على نفس راتبه في الجزيرة الاماراتي".

وأكمل: "هناك كلام حول إمكانية ضم بن شرقي على سبيل الاعارة، وبيراميدز بدأ يكثف مفاوضاته لضم بعض اللاعبين".

وأشار إلى أن بيراميدز اقتنص ثنائي الزمالك سيف جعفر ويوسف أسامة بعدما سبق وضم لاعبين من الأهلي أمثال رمضان صبحي وفتحي.

وأكد شبانة، أن بيراميدز متمسك بتواجد سيف وأسامة، ورفض رد العروض، بل وطالب بتقديم عروض رسمية حال رغبة الزمالك في استعادة اللاعبين.