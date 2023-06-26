مسؤول كبير سافر.. شوبير يكشف تطورات عودة بن شرقي للزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاوضات مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي من أجل عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، سافر إلى الإمارات، من أجل التفاوض على عودة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى ".

وأضاف:" عقد اللاعب المغربي مع نادي الجزيرة الإماراتي، قيمته كبيرة ويصل إلى 2.2 مليون دولار سنويا واللاعب يحب أن يتواجد في الإمارات، حتى لو لم يشارك في المباريات، طالما يحصل على مستحقاته المالية".

واختتم: “اللاعب رحب بالعودة للزمالك والتنازل عن 500 ألف دولار، ليحصل على مليون ونصف دولار، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل يتناسب هذا المبلغ مع إمكانيات الزمالك المالية في الوقت الحالي”.