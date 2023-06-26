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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة غدا الثلاثاء في الجولة الـ 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الثلاثاء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويغيب عن الزمالك كل من محمود الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة للإصابة ، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر لتواجدهم مع المنتخب الأولمبى بالإضافة إلى يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر .


ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم  تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة ، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

 

الزمالك نادي الزمالك غزل المحلة الدوري المصري المحلة

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