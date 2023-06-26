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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد الإيقاف .. موعد مشاركة مدافع الأهلي في كأس مصر

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

‏تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر على منتخب السويس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس فى بطولة كأس مصر. 

وتأهل النادي الأهلي إلى دور الستة عشر على حساب منتخب السويس بهدف قاتل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في الدور الثاني والثلاثين ضمن منافسات كأس مصر ليواجه نظيره فريق الداخلية في دور الــ 16.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 86، عن طريق حسين الشحات من تسديدة رائعة بعدما انفرد بالمرمى.

وأضاع رامي ربيعة هدف التقدم للنادي الأهلي من علامة الجزاء.

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موعد عودة مدافع الأهلي 

غاب محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام منتخب السويس تنفيذا لعقوبة الايقاف 3 مباريات.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي 3 مباريات بعد الطرد المباشر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

ويتبقى من إيقاف محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي مباراتين بكأس مصر مباراة الداخلية بدور الـ 16 وفى حالة صعود الأهلي مباراة دور الثمانية.

ويعود محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي للمشاركة ضمن صفوف المارد الاحمر في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر حال بلوغ الشياطين الحمر الدور ذاته.   

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تعليق مدرب الأهلي عن مواجهة منتخب السويس

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق خاض مباراة قوية وصعبة وإنه توقع سيناريو اللقاء أمام منتخب السويس بسبب التكتل الدفاعي، وتحدث مع اللاعبين بين الشوطين، وكان نزول محمد مجدى أفشة من أسباب تحسن الأداء.

وأشار المدير الفني إلى أن رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء خلال التدريبات، وأن أحمد القندوسي ظهر بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك بها.

وقال كولر: حاولت مع اللاعبين خلال الأيام الماضية التركيز على أهمية اللقاءات والمرحلة الحالية، ونقوم بعملية التدوير بشكل متتال مما يؤثر على أداء الفريق بشكل عام، ومن الوارد عدم التوفيق بالنسبة لأي لاعب.

وأضاف: مباريات الكأس المهم خلالها الفوز سواء خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، ولقد حقق الفريق المطلوب من المباراة.

وأكمل كولر: نحن أكثر فريق سجل أهدافًا وخلق فرصًا، ونعمل على زيادة ترجمة الفرص إلى أهداف، ونعمل على تطوير الجميع، ولكن ضغط المباريات يؤثر على مسألة التدريبات التخصصية.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن كل اللاعبين يتطورون بشكل مستمر، وأن الدفع بأي عنصر يكون وفقًا لمعايير محددة.

 

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