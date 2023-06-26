ماحدش بيعد وراهم| "خناقة" بين الأهلي والزمالك على عدد جماهير الناديين

شهدت الآونة الأخيرة، تراشق بين نجوم الأهلي والزمالك حول النادي الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي وإطلاق أرقام بالملايين حول أعداد المشجعين لقطبي الكرة المصرية.

البعض من تلك التصريحات العنترية يرغب من وراءها نجوم الأهلي والزمالك في كسب شعبية جماهيرية نظرا للشعبية التي يتمتع بها قطبي الكرة المصرية محليا وعربيا وافريقيا.

فيما يسعي البعض منهم إلي استغلال التصريحات العنترية فى إطار الأوراق الانتخابية فى النادي الأهلي والزمالك.

نجوم الأهلي والزمالك “محدش بيعد وراهم” لدى اطلاق تصريحات بأعداد بالملايين عن مشجعي الفريقين رغم عدم وجود احصائية رسمية بذلك.

صدى البلد يستعرض تصريحات نجوم الأهلي والزمالك ومدربين حاليين وسابقين عن أعداد جماهير القطبين.

150 مشجع لنادي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن شعبية نادي الزمالك لا تقل عن 150 مليون مشجع .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية: أعاتب أحمد الأحمر بسبب لقطة تسليمه الكأس للجماهير، جماهير الزمالك ليست 500 أو حتى 100 ألف في المدرجات، جماهيرنا لا تقل عن 150 مليونًا

لاعب الأهلي والزمالك السابق

وأكد معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، أن شعبية الأهلي في مصر تتخطي الـ 80 مليون أهلاوي أي 80%، مشيرا إلي أن الأهلي له جماهير في كل مكان.

وأضاف معتز إينو، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الأطفال والشباب الصغير جميعهم يشجعون النادي الأهلي.

ولفت إلي أن كل ولي أمر يريد أن يجعل نجله سعيد في أيامه، ولذلك يجعله يشجع النادي الأهلي، الذي يحقق البطولات، و الفوز بـ المباريات.

80 مليون مشجع للأهلي

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على شعبية المارد الأحمر داخل مصر، مُستشهدًا على ذلك بالمعاملة التي يتلقاها أثناء سيره في الشوارع، أو مدى التطور الذي شهدته صفحته بموقع فيسبوك.

وقال كولر في تصريحات صحفية: "في مصر، البلد كله متعصب لكرة القدم. والأهلي هو أكبر نادى. من 110 ملايين مصري، هناك حوالي 80 مليونًا يشجع الأهلي".

وأضاف: "منذ تولي قيادة الأهلي مطلع الموسم الجاري، أصبحت حياتي أكثر انشغالًا من ذي قبل. يعود الفضل جزئيًا في هذا الأمر، إلى شعبية النادي التي اكتشفتها هنا في البلاد".

وتابع: "التنقل بحرية أصبح صعبًا. عندما أخرج، ينادي الجميع باسمي، وتنطلق السيارات، ويخرج الناس ويريدون التقاط صورة معي. إذا أردت أن أتحرك بحرية، يجب أن أرتدي وشاحًا فوق رأسي -يضحك-".

وأكمل المدرب السويسري قائلًا: "إنهم يريدون التقاط صورة بينما أكون التقط صورة بالفعل مع شخص آخر، لا يكاد يكون لدي دقيقة صامتة في الأماكن العامة".

وأتم كولر قائلًا: "على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما كنت أنشر شيئًا ما قبل تدريب الأهلي على فيسبوك، كان المنشور يحصل على بضعة آلاف من الإعجاب، اليوم المنشور الذي أقوم به يحصل على أكثر من 100 ألف إعجاب".

70 مليون أهلاوي



وقال بيتسو موسيماني المدرب السابق للنادي الأهلي في تصريحات لشبكة SABC الجنوب إفريقية: هنا عليك الفوز فقط ليس مثلما كان الحال بالنسبة لي بعض الوقت كنت أخسر أو أتعادل وقد لا أفوز لمدة 4 مباريات متتالية، إذا حدث ذلك هنا لا أعتقد أنك ستسمر في منصبك هنا يجب عليك أن تفوز دائما.

وأضاف: إذا سافرت إلى أي مكان في العالم ستجد المصريين في كل منهم، أيا كان وجهتك ستجد مصريين هناك، حتى أنني سافرت إلى عطلة في تايلاند وشاهدني مصريون في أحد المطاعم وطلبوا قدومي لتناول الغذاء مجانا.

وتابع: في أمريكا ستجد الكثير منهم وفي الخليج الأمر كذلك حتى في جنوب إفريقيا وهذا يوضح لك حجم شعبية النادي الأهلي لديهم أكثر من 70 مليون مشجع وهذا أكثر من عدد سكان جنوب إفريقيا.

شعبية الأهلي تتفوق على 15 ناديا

أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية : الأهلي هو الأكثر شعبية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بل أن الأهلي من أكثر 15 نادياً شعبية حول العالم.

تساوي جماهير الأهلي والزمالك

عبر جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، عن اندهاشه من الذين يؤكدون أن جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من يتحدث عن أن جماهير الاهلي أكثر من الزمالك عليه أن يثبت ذلك، والحل الوحيد هو عد الجماهير شخص شخص".

واستكمل، "في المباريات الهامة للأهلي تجد بالمدرجات 100 ألف مشجع، وفي المباريات الهامة للزمالك تجد بالمدرجات 100 ألف مشجع، فكيف يقال أن جمهور الأهلي أكبر من جمهور الزمالك؟ ".

الزمالك يتفوق على الأهلي بالإمارات

يرى أحمد جعفر، لاعب الزمالك السابق والزمالك الإماراتي الحالي، أن شعبية الفارس الأبيض تزيد عن شعبية الأهلي، سواء في مصر أو الإمارات.

وقال جعفر خلال تصريحاته عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يتم بثه عبر قناة “etc”:

“عشت في الإمارات وأرى أن شعبية الزمالك تتفوق على الأهلي بنسبة 70% للأبيض مقابل 30% للأحمر، أما في مصر فالتفوق أيضًا للزمالك بنسبة 60% إلى 40%”.

شطة وتصريح صادم



أكد عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق أن شعبية الزمالك أكبر من الأهلى لدى الشعب السودانى، موضحا أن الفارس الأبيض يحتل المكانة الأولى فى قلوب السودانيين

وقال شطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلى يشبه فى شعبيته بالسودان نادى الهلال، فيما يشبه الزمالك نادى المريخ.

شعبية الزمالك فى المغرب أكثر من الأهلي



تحدث طارق مصطفى لاعب الزمالك الاسبق، والمدير الفنى الحالى لفريق أولمبيك أسفي المغربي، عن شعبية الزمالك فى المملكة المغربية والتى يتواجد بها حالياً.

حيث أكد أنه وبحكم عمله هناك تأكد أن شعبية نادى الزمالك في المغرب أكبر من شعبية النادى الأهلي وهذا ما لاحظه من خلال العمل هنا.

وفى تصريحات تلفزيونيه له قال طارق مصطفى : الشعب المغربى شعب يعشق كرة القدم، والاغلبية هنا تحب نادى الزمالك وتعشقه وبالفعل جمهور الزمالك أكبر من جمهور الأهلي.